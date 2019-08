Blaulicht

17:41 Uhr | 25.08.2019

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Junge bei Busunfall in Billstedt getötet

Am Sonntagmittag ist bei einem schweren Unfall am Schiffbeker Weg in Billstedt ein kleiner Junge ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen wurde der Junge von einem Bus der Linie 232 erfasst und überrollt. Die Versuche ihn im Rettungswagen zu reanimieren mussten erfolglos abgebrochen werden. Angehörige und Augenzeugen wurden von Rettungskräften betreut. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.