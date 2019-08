Blaulicht

15:26 Uhr | 25.08.2019

Rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Brand in Entsorgungsbetrieb in Stellingen

In der Nacht zu Sonntag ist auf einem Firmengelände in der Lederstraße in Stellingen ein Feuer ausgebrochen. Der Brandherd befand sich im Inneren von zwei Lagerhallen, in denen Sperrmüll zur Weiterverarbeitung untergebracht war. Das Feuer hatte zunächst gedroht auf ein Bürogebäude überzugreifen, was die Einsatzkräfte der Feuerwehr jedoch verhindern konnten. Aufgrund von starker Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Anwohnern gewarnt Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.