Stadtgespraech

20:19 Uhr | 24.08.2019

So verbringen die Hamburger das sonnige Wochenende

Der Sommer ist zurück

Der Sommer ist zurück in der Stadt. Wir haben uns im Stadtpark umgehört und die Hamburgerinnen und Hamburger gefragt, was sie bei diesem schönen Wetter am Wochenende unternehmen.