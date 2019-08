Verkehr

15:08 Uhr | 24.08.2019

Schrittweise Einführung bis 2025

SPD plant kostenloses HVV-Schülerticket

Der Nahverkehr in Hamburg soll spätestens ab 2025 für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos nutzbar sein. Das kündigte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitagabend auf dem Landesparteitag der SPD an. Das kostenlose HVV-Ticket soll schrittweise eingeführt werden und insgesamt etwa 50 Millionen Euro kosten. Die Pläne sollen voraussichtlich im November als zentrales Wahlversprechen in das Regierungsprogramm der SPD eingearbeitet werden.