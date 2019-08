Verkehr

15:06 Uhr | 24.08.2019

Magistralen sollen als Stadtraum neu entdeckt werden

Ergebnisse des 7. Bauforums vorgestellt

In den Deichtorhallen sind heute die Entwürfe aller Teams des 7. Internationalen Bauforums vorgestellt worden. Sechs Tage lang hatten sich rund 150 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen mit der Frage beschäftigt, wie Hamburgs Magistralen als Stadtraum neu entdeckt werden können. Einer der vorgestellten Vorschläge war beispielsweise mehrere Hauspyramiden als verbindendes Element an der Kieler und der Pinneberger Straße zu bauen. Auch das Thema Klima-Herausforderungen wurde in die Visionen der Teams mit einbezogen.