15:02 Uhr | 24.08.2019

Rund 1.000 Imker registriert

Zahl der Imker in Hamburg gestiegen

Die Zahl der Imker in Hamburg ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. So sind zur Zeit rund 1.000 Imker beim Imkerverband Hamburg registriert. Das sind rund 200 Prozent mehr als noch vor elf Jahren. Sie betreuen insgesamt etwa 5.500 Bienenvölker. Die Zahl der Wildbienen in Hamburg hat im Gegensatz dazu deutlich abgenommen. Bundesweit sind aktuell rund 100 Wildbienenarten stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht.