Blaulicht

14:23 Uhr | 23.08.2019

Rechte Fahrspur gesperrt

Baggerarm kracht gegen Brücke auf der A23

Auf der A23 kurz hinter der Ausfahrt Eidelstedt ist heute ein LKW, der zwei Bagger geladen hatte, an einer Brücke hängengeblieben. Einer der Schaufelarme der beiden Bagger war zu hoch für die Autobahnüberführung und schrammte so an der Unterseite der Brücke entlang. Nach dem Unfall mussten der Rechte Fahrstreifen und die Standspur in Richtung Norden für die Dauer der Räumungsarbeiten gesperrt werden. Im Stadtbereich kommt es häufiger zu ähnlichen Anfahrschäden an Brücken. Auf der Autobahn sind solche Unfälle dagegen eher selten, da die Durchfahrtshöhe dort höher ist und Höhenkontrollen