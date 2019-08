Verkehr

11:39 Uhr | 23.08.2019

Ab Dezember rollen hier die Züge

S-Bahn-Station Elbbrücken bald fertig

Ab 15. Dezember sollen S-Bahnen an der Haltestelle Elbbrücken halten. Das hat eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber Hamburg1 bestätigt. So wird planmäßig zum Fahrplanwechel die neue Station angefahren. Zuvor gab es eine Verzögerung von knapp einem Jahr, da die benötigten Pfeiler nicht in die Erde eingelassen werden konnten. 470 S-Bahnen fahren die Strecke täglich an.