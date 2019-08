Politik

07:18 Uhr | 23.08.2019

Amt von Harald Rösler übernehmen

Martin Bill soll Bezirksamtsleiter werden

Martin Bill soll neuer Bezirksamtsleiter von Hamburg-Nord werden. Nach Hamburg 1 Informationen wird der Bürgerschaftsabgeordnete und stellv. Landesvorsitzende der Grünen damit Nachfolger von Harald Rösler. Dieser war im vergangenen Juni in den Ruhestand getreten. Gegen Rösler läuft aktuell zudem ein Verfahren wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit in der Rolling-Stones-Karten-Affäre. Bei den vergangenen Bezirkswahlen waren die Grünen stärkste Kraft in Hamburg Nord und stellen somit den Bezirksleiter. Martin Bill wollte auf Nachfrage die Personalien weder bestätigen noch dementieren. „Zweifelsohne ist das Amt eines Bezirksamtsleiters eine sehr interessante Aufgabe,“ so Bill gegenüber Hamburg 1, „aber mich hat noch kein Ruf erreicht.“