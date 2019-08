Blaulicht

17:22 Uhr | 22.08.2019

Unfallserie auf der Waitzstraße hält an

Erneut fährt Rentner in Geschäft

Zum 21. Mal hat es gestern in der Waitzstraße einen Unfall gegeben, bei dem ein Fahrzeug in ein Geschäft fuhr. Erneut hatte ein älterer Herr versucht schräg einzuparken, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über einen Gehweg in ein Schaufenster fuhr. Dabei quetschte der 82-jährige Fahrer auch ein Fahrrad ein.Verletzt wurde bei der Irrfahrt niemand. Nachdem es in der Vergangenheit in der Waitzstraße immer wieder zu Unfällen gekommen war, wurde die Straße aufwendig umgebaut. Zuletzt hatte der Bezirk Auflagen bekommen, die Schrägparkplätze in der Waitzstraße abzuschaffen. Wegen Unstimmigkeiten zwischen dem Bezirk Altona und Gewerbtreibenden war es dazu aber nicht gekommen. Nun soll Ende des Monats ein neues Gutachten vorgestellt werden.