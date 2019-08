Sport

16:23 Uhr | 22.08.2019

18.000 Teilnehmer erwartet

24. Cyclassics am Sonntag

Eines der größten Radsportfestivals Europas geht in die 24. Auflage. Am 25. August (Sonntag) finden die diesjährigen Cyclassics statt. In drei unterschiedlichen Distanzen über 60, 100 und 160 km ist für jeden sportlichen Anspruch das richtige Streckenpaket durch Hamburg und Schleswig-Holstein dabei.