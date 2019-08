Stadtgespraech

13:36 Uhr | 22.08.2019

Hamburg Towers und Jens Kerstan rufen auf

Stadtradeln für den guten Zweck

Umweltsenator Jens Kerstan und Basketballprofis der Hamburg Towers haben sich heute aufs Fahrrad geschwungen und zu der Aktion Stadtradeln aufgerufen. Die Kampagne läuft bundesweit und steht dabei für die Verbesserung der Luftqualität, Fitness und Klimaschutz. Sowohl Teams als auch Einzelpersonen treten bei dem Wettbewerb gegeneinander an. Ziel ist es, zwischen dem 30. August und dem 19. September so viele Kilometer wie möglich zu radeln. Insgesamt ist das Ziel in diesem Jahr 1 Millionen Kilometer zu erreichen.