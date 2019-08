Stadtgespraech

10:09 Uhr | 22.08.2019

Startplatz für einzigartiges Golfturnier zu verlosen

+++ GEWINNSPIEL +++

Am Samstag findet beim Golfclub Hoisdorf ein einzigartiges Golfturnier statt. Sieben ehemalige HSV-Bundesliga-Profis: Willi Schultz, Dietmar Jacobs, Holger Hieronymus, Manni Kaltz, Bernd Wehmeyer, Peter Nogly und Piotr Trochowski werden den 1. PROAM-Meister für EX-Profis auf dem Hoisdofer Golfplatz ausspielen. Wir verlosen einen Startplatz im Flight mit einem Hamburger Legenden-Fußballer. Schreibt uns eine Mail an info@hamburg1.de. Es sind auch noch einige Startplätze frei. Wer also bei diesem Turnier dabei sein möchte, kann sich bis heute Nachmittag 16:00 anmelden.