Verkehr

08:35 Uhr | 22.08.2019

Zahlreiche Verkehrsbehinderungen

Straßensperrungen wegen Cyclassics am Sonntag

Am kommenden Sonntag finden wieder die alljährlichen Hamburger Cyclassics statt. Dafür werden am Wochenende die Straßen rund um die Hamburger Innenstadt gesperrt. Autofahrer sollten sich auf zahlreiche Verkehrsbehinderungen einstellen. Bereits ab Freitagabend wird die Mönckebergstraße nicht mehr befahrbar sein. Am Sonnabend werden dann weitere Straßen rund um die Binnenalster gesperrt. Der HVV empfiehlt daher, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.