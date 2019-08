Blaulicht

19:56 Uhr | 21.08.2019

Bombenattrappe in Müllcontainer löst Großeinsatz aus

Alarm in Billbrook

Mitarbeiter eines Umweltservices in Billbrook haben am Nachmittag einen verdächtigen Gegenstand in einem Container entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Holzplatte mit Batterien, Kabel und einer undefinierten Masse. Entschärfer der Polizei untersuchten den Gegenstand daraufhin mit einem Sprengroboter. Um 18 Uhr gab die Feuerwehr dann Entwarnung, der Gegenstand sei nicht gefährlich. Die Straße musste für den Einsatz gesperrt werden.