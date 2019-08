Gesellschaft

16:00 Uhr | 21.08.2019

Dahinter steht islamistische Furkan-Gemeinschaft

Verfassungsschutz warnt vor Bildungszentrum

Der Verfassungsschutz warnt vor einem Bildungszentrum in Wandsbek. Unter dem Namen „ Jugend, Bildung und Soziales e.V.“ wird die Einrichtung von der islamistischen Furkan Gesellschaft betrieben. Der Verfassungsschutz bestätigte auf Nachfrage, dass die Inhalte der neuen Bildungseinrichtung Ideologien vertreten, die mit unserer Demokratie nicht vereinbar wären. Die Organisation wird seit 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet und habe die Errichtung eines weltweiten Kalifats zum Ziel. Erst am Sonnabend hatten rund 200 Mitglieder der Gemeinschaft in Hamburg demonstriert.