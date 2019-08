Blaulicht

12:16 Uhr | 21.08.2019

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Frau in Tornesch tot aufgefunden

In Tornesch ist am Morgen eine 36-jährige Frau tot in einem Haus aufgefunden worden. Wie die Polizei Itzehoe bestätigt, sei sie offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. In der Nähe des Tatorts konnten die Beamten unmittelbar nach Auffinden der Leiche bereits einen 55-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Hintergrund und Motiv der Tat sind bislang völlig unklar. Nach unbestätigten Angaben soll die Frau mit Klebeband gefesselt worden sein.