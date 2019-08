Blaulicht

11:41 Uhr | 21.08.2019

Terrorhelfer hatte zur Ausreise Haftgeld erhalten

Fall Motassadeq im Justizausschuss

Der Justizausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich gestern mit dem Fall Mounir el Motassadeq beschäftigt. Die Stadt Hamburg hat dem Terrorhelfer vom 11. September knapp 7200 Euro zukommen lassen. Ausgezahlt haben das Geld vermutlich zwei unbedarfte Justizbedienstete aus Santa Fu. Der Terrorhelfer vom 11. September war im Oktober 2018 aus der JVA Fuhlsbüttel entlassen und nach Marokko abgeschoben worden. Mit ihm verschwand auch das Haftgeld. Nach bisherigen Ermittlungen sollen etwa 7.000 Euro von seinem Gefangenenkonto am Tag seiner Entlassung bar in einem Briefumschlag über mehrere Beamte weitergereicht worden sein. Am Tag seiner Abschiebung habe Motassadeq den Empfang des Briefes quittiert.