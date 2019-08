Blaulicht

18:16 Uhr | 20.08.2019

Sie trugen zur Verhaftung eines Sexualstraftäters bei

Aufmerksame Zeugen geehrt

In Wilhelmsburg hat in den vergangenen Wochen ein Sexualstraftäter für ein unsicheres Gefühl bei vielen Frauen gesorgt. Bereits im April soll er zum ersten Mal zugeschlagen und sexuelle Handlungen an einer 78-jährigen Frau vorgenommen haben. Am 4. August soll sich der selbe Mann sich dann an einer 24-jährigen Joggerin vergangen haben. Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der mutmaßliche Serien-Sexualstraftäter am Sonnabend endlich gefasst wurde.