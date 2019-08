Verkehr

14:17 Uhr | 20.08.2019

Bis nächste Woche eine Spur stadteinwärts gesperrt

Fruchtallee bleibt teilweise gesperrt

Nach dem Wasserrohrbruch in Eimsbüttel am Sonntag, bleibt eine Spur der Fruchtallee stadteinwärts noch bis nächste Woche gesperrt. Aktuell sucht Hamburg Wasser nach der genauen Ursache für den Rohrbruch. Die betroffene Leitung ist schon seit Sonntag repariert, wird nun aber noch zusätzlich gesichert, das bestätigte Hamburg Wasser gegenüber Hamburg 1. Nach dem Wasserrohrbruch am Sonntag stand die Fruchtallee rund 40 cm unter Wasser. Auch mehrere Keller waren betroffen.