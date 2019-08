Stadtgespraech

12:54 Uhr | 20.08.2019

Reise geht heute weiter zur Seehundstation

Zweites Robbenbaby in Hamburg gefunden

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist gestern in Hamburg ein Robbenbaby gefunden worden. Passanten hatten das Jungtier am Elbstrandin Nienstedten entdeckt, woraufhin es ins Tierheim Süderstraße gebracht wurde. Heute ging die Reise für die kleine Robbe dann weiter zur Seehundstation in Friedrichskoog. Erst am Sonnabend hatten Gassigänger an der Süderelbe ein erstes Robbenbaby entdeckt.