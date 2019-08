Blaulicht

11:11 Uhr | 20.08.2019

Gewaltsamer Austritt aus Psychiatrie

Flüchtiger Straftäter in Berlin gefasst

Der mutmaßliche Sexualstraftäter, der gestern aus dem UKE geflüchtet war, ist heute Morgen in Berlin festgenommen worden. Das gab die Polizei bekannt. Bereits am Montagnachmittag hatte die Polizei mit dem Hubschrauber und diversen Streifenwagen intensiv nach dem 27-Jährigen gesucht. Wie die Polizei gegenüber Hamburg1 bekannt gab, soll er sich vorher gewaltsam aus der geschlossenen Psychiatrie entfernt haben. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen am 11. August eine Frau in der Hafencity missbraucht zu haben.