Politik

11:04 Uhr | 20.08.2019

Grüne Politikerin fliegt am meisten

CDU kritisiert Inlandsflüge des Senats

Die CDU kritisiert die Inlandsflüge des Hamburger Senats. Das hat die Fraktion gegenüber Hamburg1 bestätigt. So haben die Senatoren seit 2015 knapp 580 mal einen Flug gebucht. 250 Flüge davon waren innerdeutsch. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervor. „Wer den Deutschen Inlandsflüge am liebsten ganz verbieten möchte, wie einige führende Grüne, sollte bei sich anfangen.“ so Andre Trepoll, Fraktionsvorsitzender der CDU. Die Staatsrätin aus der Wissenschaftsbehörde, Eva Gümbel von den Grünen, flog demnach mit 20 Buchungen am meisten.