Blaulicht

07:28 Uhr | 20.08.2019

War aus Psychiatrie des UKE entkommen

Polizei sucht nach geflüchtetem Straftäter

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist gestern aus dem UKE geflüchtet. Mehrere Einheiten der Polizei suchten den Mann, auch der Polizeihubschrauber "Libelle 2" war im Einsatz. Der 27-Jährige konnte allerdings nicht gefunden werden. Wie die Polizei am Morgen gegenüber Hamburg1 bestätigte, laufen die weiteren Suchmaßnahmen. Der Mann war am 11. August festgenommen- und wenig später in der Psychiatrie untergebracht worden. Bereits seit gestern Abend wird nach dem 27-Jährigen öffentlich gefahndet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 040/4286-56789. Sie rät den Bürgern den Mann nicht anzusprechen, sondern direkt die Polizei zu rufen.