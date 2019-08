Stadtgespraech

16:52 Uhr | 19.08.2019

Aktion soll über gesunde Ernährung aufklären

Bio-Brotboxen für Erstklässler

Ein gesundes Frühstück ist wichtig, aber leider nicht selbstverständlich. Denn viele Kinder frühstücken ungesund oder sogar gar nicht. Die Aktion Bio Brotbox soll das ändern: So wurde heute, eine Woche nach der Einschulung, ein gesundes Frühstück an mehr als ein Viertel aller Schulanfänger in Hamburg verteilt. Dadurch sollen die Kinder lernen, worauf es bei einem guten Frühstück ankommt.