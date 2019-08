Stadtgespraech

15:54 Uhr | 19.08.2019

Verhandlungen mit Holzschiffswerft laufen

Wird “No. 5 Elbe” in Dänemark repariert?

Rund zwei Monate ist das Drama um den historischen Lotsenschoner “No. 5 Elbe” nun her. Jetzt soll das Schiff eventuell in Dänemark repariert werden. Eine dänische Holzschiffswerft ist wohl die Einzige, die die aufwendigen Reparaturarbeiten leisten kann. Wie die Stiftung “Hamburg Maritim” gegenüber Hamburg 1 bestätigte, sei man mit einer Werft in Dänemark in Gesprächen, es gebe aber noch keine endgültige Einigung. Das über 130 Jahre alte Schiff war am 08. Juni dieses Jahres mit einem Containerschiff kollidiert und gesunken. Anschließend musste der Lotsenschoner aufwendig und über mehrere Tage geborgen werden. Derzeit befindet sich das Schiff in der Peterswerft in Wewelsfleth.