Blaulicht

11:36 Uhr | 19.08.2019

Drei Übergriffe in Wilhelmsburg

Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen

In Wilhelsmburg hat die Polizei einen 28-jährigen Mann festgenommen, der für mindestens drei sexuelle Übergriffe verantwortlich sein soll. So soll er bereits im April eine 78-jährige Frau sexuell belästigt und ausgeraubt haben. Außerdem soll er Anfang August sexuelle Handlungen an einer 24-jährigen Joggerin durchgeführt haben. Am Wochenende wurde er dann gefasst, nachdem er eine 43-jährige zu Boden gedrückt und auch sie misshandelt haben soll. Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt.