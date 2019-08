Blaulicht

11:28 Uhr | 19.08.2019

Zahl der Unfälle weitgehend gleich geblieben

Unfallstatistik für das erste Halbjahr

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Hamburg ist annähernd gleich geblieben. So ist es im ersten Halbjahr 2019 auf Hamburgs Straßen zu 33.342 Verkehrsunfällen gekommen. Das seien 22 Unfälle mehr als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen der Polizei hervor. Allerdings ist die Zahl der verunglückten Radfahrer auf 1665 gestiegen, was einer Zunahme von neun Prozent entspricht. Auch die Zahl der verunglückten Fußgänger stieg etwas an.