Gesellschaft

14:33 Uhr | 18.08.2019

Aktion soll auf Brustkrebs aufmerksam machen

"Hamburg wird pink - paddle for hope"

Vielleicht ist es ihnen ja auch aufgefallen – für das verhältnismäßig miese Wetter am Wochenende war am Sonntag ungewöhnlich viel auf der Außenalster los. Hunderte Stand-up-Paddler haben sich in pinker Kleidung aufs Wasser gewagt. Wir wissen warum.