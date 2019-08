Blaulicht

12:57 Uhr | 18.08.2019

Sechsspurige Straße war 35cm überflutet

Wasserrohrbruch legt Fruchtallee lahm

Ein Wasserrohrbruch hat am Sonntag Teile Eimsbüttels lahm gelegt. So stand die Fruchtallee am Morgen rund 35 cm unter Wasser. Zahlreiche Gehwegplatten wurden unterspült, auch Wohnungen liefen mit Wasser voll. Insgesamt zwölf Häuser wurden Wasser- und Stromlos geschaltet. Grund für den Wasserrohrbruch könnten Arbeiten an einem Versorgungsrohr gewesen sein, das nur provisorisch geschlossen worden war. Die sechsspurige Fruchtallee ist eine der wichtigsten Ost-West-Achsen der Stadt und musste voll gesperrt werden.