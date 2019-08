Stadtgespraech

12:26 Uhr | 18.08.2019

Enormer Zuwachs in den letzten Jahren

96 Prozent der Hamburger Kinder besuchen Kita

Fast jedes Hamburger Kind besucht eine Kita, eine Tagespflege oder eine Vorschulklasse. Wie aus einer Senatsantwort auf eine kleine Anfrage der SPD hervor geht, waren es im vergangenen Jahr an der Zahl rund 89.000 Kinder. Noch acht Jahre zuvor, waren es rund 25.000 Kinder weniger. Das entspricht einer Quote von 96,3 Prozent. Auch die Zahl der Kitas in Hamburg ist gewachsen auf mittlerweile rund 1120.