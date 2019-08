Politik

19:13 Uhr | 17.08.2019

Verfassungsschutz warnt vor Furkan-Gemeinschaft

Islamisten-Demonstration in Innenstadt

Zahlreiche Personen haben am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Hintergrund sei die Freilassung eines in der Türkei verhafteten Mannes. Nach Angaben des Verfassungsschutzes handelte es sich bei den Demonstranten jedoch um Islamisten. Sie seien Anhänger der islamistischen Furkan-Gemeinschaft. Die Organisation wird seit 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet und habe die Errichtung eines weltweiten Kalifats zum Ziel. In Hamburg soll die Gemeinschaft rund 150 Anhänger haben.