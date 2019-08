Sport

12:20 Uhr | 17.08.2019

Neuigkeiten für alle sportbegeisterten Hamburger

Active-City-App geplant

Neues Angebot für alle Sportbegeisterten in Hamburg: Ende September soll eine Active-City-App veröffentlicht werden. Das berichtet der NDR. Unter dem Motto „Aktivität ist alles, egal welche“ soll die App Sportangebote in der Nähe finden, außerdem sollen mit Hilfe einer interaktiven Karte besonders beliebte Laufstrecken angeboten werden. Auch Sportpartner sollen über die Active-City-App künftig schnell und einfach vermittelt werden. In Auftrag gegeben wurde die App vom Landessportamt.