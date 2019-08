Blaulicht

12:04 Uhr | 17.08.2019

Mann bei Unfall in Berne verletzt

Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Bei einem Unfall in Berne ist am Morgen ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann soll mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone unterwegs gewesen sein, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Verkehrsschild und riss dabei einen schweren Findling mit sich. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.