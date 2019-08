Politik

19:04 Uhr | 16.08.2019

„Hamburg, was tust du?“

Lebensretter-Demo am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof hat heute Abend eine Kundgebung für die Rechte von Geflüchteten und Migranten stattgefunden. Unter dem Motto: „Hamburg, was tust du?“ soll auf die Situation im Mittelmeer aufmerksam gemacht werden. Die Demonstranten fordern den Senat auf, die zwei Rettungsschiffe „Open Arms“ und „Ocean Viking“ mit mehr als 500 Geretteten in den Hamburger Hafen einfahren zu lassen. Initiiert wurde die Kundgebung von der Initiative “Seebrücke Hamburg”, die sich mit „Lampedusa in Hamburg“ für die Seenotrettung von Geflüchteten einsetzt.