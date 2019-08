Wirtschaft

16.08.2019

Größenwahn müsse gestoppt werden

Westhagemann gegen Riesenfrachter

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann spricht sich gegen den Trend immer weiter wachsender Containerschiffe aus und will sich nun auf europäischer Ebene für einen Stopp des Wachstums einsetzen. Reedereien in Asien würden immer größere Containerfrachter planen, für europäische Häfen würde das vor allem massive Umbauarbeiten und Investitionen bedeuten. Einen Alleingang Hamburgs schließt Westhagemann aus, das Problem könne nur mit einer gemeinsamen europäischen Lösung behoben werden. Auf der nächsten Wirtschaftsministerkonferenz will Westhagemann die Riesenfrachter nun thematisieren.