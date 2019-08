Stadtgespraech

18:31 Uhr | 15.08.2019

11 Wohnungen 20 Arbeitsplätze

Inklusions-Wohnhaus eingeweiht

Am Pulverteich 12 in St Georg ist heute ein neues Inklusionshaus eingeweiht worden. Hier sind 11 Wohnungen und 20 Arbeitsplätze, sowie ein Nachbarschaftstreff für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien entstanden. In dem alten Cabaret “Pulverfass” wird das Thema "We are family" groß geschrieben. Zugewanderte Familien mit Angehörigen mit Behinderung werden hier unterstützt.