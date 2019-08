Wirtschaft

16:44 Uhr | 15.08.2019

Größter Anstieg seit 2011

Hamburger Hafen weiter auf Wachstumskurs

Der Hamburger Hafen verzeichnet ein so großes Wachstum wie seit Jahren nicht mehr. Im ersten Halbjahr dieses Jahres erreicht der Hafen mit einem Seegüterumschlag von 69,4 Millionen Tonnen ein deutliches Plus. Durch die besonders gute Entwicklung im Bereich Stückgutumschlag mit 48, 4 Millionen Tonnen ist auch der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit 2011. Damit ist Hamburg von allen Häfen im Norden am stärksten gewachsen.