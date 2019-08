Verkehr

16:25 Uhr | 15.08.2019

Mehrere Tausende Fahrzeuge am Tag

Das sind die Verkehr-Hotspots der Innenstadt

Die Zahl der Fahrzeuge in Hamburg ist gesunken. Trotzdem kommt es im Bereich der Innenstadt immer wieder zu Staus. Besonders diesen an Hotspots müssen Autofahrer Geduld mitbringen: Den Deichtortunnel durchqueren täglich rund 62.000 Fahrzeuge. Auch über die Lombardsbrücke machen sich jeden Tag rund 59.000 Fahrer. Direkt gegenüber auf der Kennedybrücke ist ebenfalls viel los mit 48.000 Fahrzeugen täglich. Auch am Neuen Jungfernstieg sind Tag rund 41.000 Fahrzeuge zu verzeichnen. Alle Zahlen beziehen sich auf Werktage.