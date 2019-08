Verkehr

14:50 Uhr | 15.08.2019

Kostenlos nutzbar

HVV-Erstattung bald per App

Kunden des HVV sollen künftig bei Verspätungen eine Teilerstattung des Fahrpreises per App beantragen können. Diese ist kostenlos nutzbar und wurde vom Frankfurter Start-up Unternehmen „LateBack“ entwickelt. In Frankfurt gibt es die App bereits und in wenigen Tagen soll sie nun auch in Hamburg nutzbar sein. So kann eine Erstattung direkt von unterwegs beantragt werden und das Geld nach der Bearbeitung direkt beim HVV abgeholt werden. Grundlage ist die HVV-Garantie, nach der 50 Prozent des Fahrpreises bei einer Gesamtverspätung von mehr als 20 Minuten erstattet werden. Über die HVV Webseite können Kunden bereits die Erstattung mobil beantragen, dabei speichert der HVV im Gegensatz zu „LateBack“ keine Kundendaten.