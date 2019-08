Gesellschaft

13:31 Uhr | 15.08.2019

120 Juristen informieren über Rechtsstaatlichkeit

Juristen sollen Unterricht unterstützen

Nach Plänen der Justiz- und Schulbehörde sollen in diesem Schuljahr rund 120 Juristen den Unterricht an Schulen unterstützen um bei der Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu helfen. So sollen die Anwälte, Richter und Staatsanwälte die Schüler und Schülerinnen über Themen wie Jugendstrafrecht, Schulpflicht und den Umgang mit Betäubungsmitteln näher bringen. Dabei können die Stadtteilschulen, Gymnasien und Berufsschulen selbst entscheiden, wie sie die Juristen in den Unterricht einbinden möchten.