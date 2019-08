Blaulicht

11:14 Uhr | 15.08.2019

Nach brutalem Überfall auf 76-Jährige

Zwei weitere Tatverdächtige festgenommen

Nach dem brutalen Überfall auf eine 76-Jährige Frau in Oldenfelde konnten in der Nacht zwei weitere Tatverdächtige festgenommen werden. Sondereinheiten der Polizei stürmten die Wohnung eines Tatverdächtigen in Hamm und nahmen ihn in Gewahrsam. In seinem Keller konnten die Beamten einen Teil der mutmaßlichen Beute sicherstellen. Bereits im Juli waren zwei weitere Mittäter festgenommen worden. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Den Männern wird vorgeworfen eine 76-jährige Frau in ihrer Wohnung brutal überfallen und verletzt zu haben. Außerdem konnten sie Sportschusswaffen und Bargeld erbeuten.