09:58 Uhr | 15.08.2019

Fahrerin schwer verletzt

Unfall in Tonndorf

Im Sonnenweg in Tonndorf ist es heute morgen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Offenbar hatte die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war frontal in einen am Straßenrand parkenden Wagen gekracht. Die Fahrerin wurde nach Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam ist derzeit noch unklar.