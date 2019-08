Verkehr

08:56 Uhr | 15.08.2019

Zwischen Stellingen und Schnelsen

Sperrung der A7 in Richtung Norden

Die A7 in Fahrtrichtung Norden wird in der kommenden Nacht von 22:00 – 05:00 Uhr zwischen Stellingen und Schnelsen gesperrt. Grund hierfür sind Vorbereitungen für die am Wochenende beginnenden Asphaltierungsarbeiten. Hierfür wird die Strecke von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag 05:00 Uhr erneut gesperrt. Eine Umleitung ist dann entsprechend ausgeschildert.