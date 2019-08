Stadtgespraech

12:57 Uhr | 14.08.2019

Zahlreiche Events sind geplant

100 Jahre Hamburger Öffentliche Bücherhallen

Die Stiftung Hamburger öffentliche Bücherhallen feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass findet in den Hamburger Bibliotheken und in zwei Bücherbussen am kommenden Sonnabend ein Aktionstag mit zahlreichen Events statt. So wird es beispielsweise in der Bücherhalle Alstertal ein buntes Programm geben. Die Bücherhallen zählen zu den größten und innovativsten öffentlichen Bibliothekssystemen Deutschlands und sind mit 4,9 Millionen Besuchern jährlich die publikumsstärkste Kultureinrichtung in Hamburg.