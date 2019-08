Verkehr

11:49 Uhr | 14.08.2019

Bezirk lädt am 1. September ein

Straßenfest für autofreies Ottensen

Die autofreie Zone in Ottensen soll mit einem Straßenfest eröffnet werden. Dazu lädt der Bezirk Altona am 1. September alle Anwohner und Gewerbetreibende von 11 bis 16 Uhr in die Ottensener Innenstadt ein. Mit einem gemeinsamen Picknick soll dann die sechsmonatige, autofreie Zone rund um den Spritzenplatz eingeläutet werden. Alle Interessierten sind aufgerufen, gemeinsame Aktionen für das Straßenfest zu planen. Die Planungen für die autofreie Zone hatten bei Anwohnern für Aufregung gesorgt.