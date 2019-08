Blaulicht

09:13 Uhr | 14.08.2019

Mann mit Messer verletzt

Streit in Billstedt eskaliert

Im Billstedt Center ist ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Laut Augenzeugen waren zwei Männer gestern an einem Gemüsestand in einen Streit geraten. Dieser eskalierte, als einer der beiden Kontrahenten, den anderen mit einem Messer attackierte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte den Täter kurz darauf festnehmen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.