16:46 Uhr | 13.08.2019

Konzession läuft Ende des Jahres aus

Casino-Mitarbeiter bangen um Zukunft

Dem „Casino Esplanade“ am Stephansplatz droht die Schließung. Das bestätigte der Sprecher des Casinos auf Anfrage von Hamburg1. So läuft die Konzession zum Betreiben einer Spielbank Ende des Jahres aus. Ohne die müsste das Casino mit insgesamt 300 Mitarbeitern den Betrieb einstellen. "Aktuell läuft eine europaweite Ausschreibung zum Betrieb einer öffentlichen Spielbank" so der verantwortliche Sprecher gegenüber Hamburg1. Um sich zu bewerben, muss das zukünftige Unternehmen eine Summe von 12 Mio. Euro nachweisen.