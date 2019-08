Kunst und Kultur

15:41 Uhr | 13.08.2019

Neue Show im Planetarium

"The New Infinity 2019"

Im Hamburger Planetarium startet heute zum zweiten Mal das Kunstprojekt „The New Infinity“. Gezeigt werden drei Werke zeitgenössischer Künstler. Diese sind als Fulldome-Projektionen vom 13. bis 18. August in der Kuppel des Planetariums zu sehen. Besucher können sich auf spannende visuelle und musikalische Eindrücke freuen. Das Programm von "The New Infinity" beinhaltet neben den Projektionen auch Gespräche mit Künstlern sowie ein Live-Konzert. Die Weltpremiere findet heute um 20 Uhr statt.