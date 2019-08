Sport

14:56 Uhr | 13.08.2019

"Sascha" jetzt auf Platz sechs

Zverev klettert in der Weltrangliste

Der Hamburger Tennisspieler und Deutsche Nummer eins Alexander Zverev hat sich in der Weltrangliste verbessert. Dank seiner Viertelfinalteilnahme beim Masters in Montreal klettert der 22-Jährige auf Platz sechs. Als nächstes tritt Zverev beim Masters im US-Amerikanischen Cincinnati an.